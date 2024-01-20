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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

وصول جورجينا رودريجيز حفل joy awards .. صور

صدى البلد

حرصت الفنانة جورجينا رودريجيز على حضور حفل الـ joy awards ، لعام 2024.

استعد مسرح أبو بكر سالم منطقة “بوليفارد رياض سيتي” ،لإنطلاق حفل الjoy awards لعام 2024 ، ضمن موسم الرياض والتى تقام مساء اليوم السبت .

 

جائزة الjoy awards

وتشكل جائزة "Joy Awards" قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.

ويستقطب موسم الرياض منذ إطلاقه بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يحوز على اهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي يشارك فيها نخبة من المشاهير.

إطلالة جورجينا إطلالة جورجينا الأخيرة حفل توزيع الجوائز ال joy awards joy awards 2024

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