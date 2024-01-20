ساديو ماني يتغزل في الدوري السعودي.. هذا ما قاله

أبدى السنغالي ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال، سعادته باللعب في الدوري السعودي، نافياً أن يكون لا يتلقى الاهتمام الجماهيري الكافي مثلما عليه الحال في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى.

وقال ساديو ماني للصحافيين بعد تسجيله الهدف الثالث في شباك الكاميرون في المباراة التي انتهت 3 1/ لمنتخب بلاده اليوم الجمعة في كأس أمم أفريقيا: «هذا ماتعتقده أنت لأنني لست في أوروبا، هذا يحزنكم لأنه إذا لم تلعب في أوروبا فهذا لا يهم، لن أكون موجودا كلاعب».

ولعب ساديو ماني لـ ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني قبل الانضمام إلى النصر السعودي العام الماضي.

وأضاف ماني: «لحسن الحظ يمكنني القول أن الدوري السعودي جيد للغاية ويشاهده الجميع في العالم، لذلك بالنسبة لي، طالما أنني أقدم ما لدي واستمتع بكل دقيقة، فهذا هو الأكثر أهمية، بالنسبة لي لا يهم أي شيء آخر».

وضمن الفوز للسنغال التأهل إلى دور الستة عشر بأمم أفريقيا مع تبقي مباراة في دور المجموعات.