حمادة نصر: يجب على فيتوريا إجراء تعديلات على التشكيل أمام الرأس الأخضر

أكد حمادة نصر، لاعب الزمالك السابق، أن لاعبي منتخب مصر لم يتعاملوا مع مباراة موزمبيق بجدية، مشددا على أن اللقاء كان في المتناول.

قال نصر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا عبر قناة الزمالك: "إذا لعب منتخب مصر أمام الرأس الأخضر مثلما ظهروا في الشوط الثاني أمام غانا سيفوزوا ويحصلوا على الثلاث نقاط، واللاعبين تعاملوا مع مباراة موزمبيق باستهتار شديد خاصة بعد تسجيلنا هدف مبكر".

وأضاف: "يجب على فيتوريا التعلم من أخطاء المباراتين الماضيتين، وأن يختار التشكيل الأنسب في مواجهة الرأس الأخضر، وعدم مشاركة تريزيجيه أساسيا أمام غانا كان مفاجآة بالنسبة لي".

وتابع: "محمد الشناوي يتحمل الأهداف التى سكنت شباك منتخب مصر سواء أمام موزمبيق أو في مباراة غانا أيضا، وتعامل مع الكرات بشكل خاطىء".