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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص مويايل سامسونج فى مصر.. سعره مفاجأة

Galaxy A04
Galaxy A04

تحتل سامسونج الكورية مكانة قوية في السوق المصري خاصةً في الفئة الإقتصادية، التي يستخدمها الكثيرون من المستهلكين، ولعل هاتف Galaxy A04 أحد  أفضل الخيارات لهذه الفئة.

وفقاً لموقع “فون آرينا” التقنى، جاء هاتف Galaxy A04 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A04

 

يمتلك هاتف Galaxy A04 معالجاً من نوع  Helio P35 من ميدياتك ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة بسامسونج على نظام نشغيل Android 12.

يقدم Galaxy A04 كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A04

ياتي هاتف Galaxy A04 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، بكابل من نوع  USB Type-C. 

سعر Galaxy A04

تستطيع اقتناء هاتف Galaxy A04 فى 3 ألوان هى الأسود والأبيض والرصاصي، مقابل سعر 4100 جنيه مصري.

سعر Galaxy A04
سامسونج Galaxy Galaxy A04 Android الفئة الإقتصادية

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