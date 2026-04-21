الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود نصر يزيح الستار عن خفايا شخصية "نجم" في مسلسل ليل

الفنان محمود نصر
الفنان محمود نصر
أوركيد سامي

كشف النجم السوري محمود نصر عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بشخصية "نجم" التي يجسدها في مسلسل "ليل"، مقدماً رؤية مختلفة وعميقة للشخصية التي نجحت في جذب انتباه الجمهور منذ الحلقات الأولى.

وتحدث نصر بإسهاب عن الأبعاد النفسية والإنسانية التي تميز "نجم"، مشيراً إلى أن ما يربطه بهذه الشخصية هو صدقها العاطفي، إذ يرى أن نجم عندما يحب، فإنه يمنح مشاعره بالكامل دون تردد أو حسابات، وهو ما يجعله شخصية قريبة من الناس وتعكس جانباً حقيقياً من التجارب الإنسانية.

وأوضح أن "نجم" ليس شخصية مثالية، بل يحمل في داخله تناقضات واضحة، وهو ما يمنحه عمقاً درامياً أكبر. وأضاف أن الصمت يُعد من أبرز السمات التي تعبر عنه، حيث يفضل كتمان مشاعره وأفكاره في كثير من الأحيان، ما يخلق حالة من الغموض حوله ويزيد من تعقيد تفاعلاته مع الآخرين.

وفي حديثه عن الجوانب التي لا يحبها في الشخصية، أشار نصر إلى أن العصبية الزائدة تُعد من أكثر الصفات التي تزعجه في "نجم"، رغم إدراكه أنها جزء أساسي من تكوينه النفسي، وتعكس صراعات داخلية يعيشها باستمرار.

وأكد نصر أن تقديم شخصية مركبة مثل "نجم" شكّل تحدياً حقيقياً بالنسبة له، خاصة في ما يتعلق بإظهار التوازن بين القوة والهشاشة، وبين الحب والغضب، مع الحفاظ على مصداقية الأداء.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن نجاح "نجم" يعود إلى قربه من الواقع، حيث يمكن لأي شخص أن يجد جزءاً من نفسه في هذه الشخصية، سواء في لحظات الحب الصادق أو في لحظات الضعف والتوتر، وهو ما جعلها تحظى باهتمام واسع وتفاعل ملحوظ من الجمهور.

نيسان جوك موديل 2021
