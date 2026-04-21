وكيل فيرمينو يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم النجم البرازيلي

كشف وكيل الأعمال الألماني روجر ويتمان وكيل أعمال البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم السد القطري، حقيقة الأنباء التي تتردد عن مفاوضات الأهلي مع فيرمينيو للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال روجر ويتمان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc"، ردًا على الأنباء التي تتردد عن اهتمام الأهلي بضم فيرمينو:" الإجابة ببساطة أنني لا أفضل التعليق على الشائعات، طالما لا يوجد شيء ملموس ورسمي فلا نريد الحديث عن الأمر".

وينتهي تعاقد فيرمينيو مع السد القطري بنهاية موسم 2027، لعب فيرمينيو مع السد هذا الموسم 30 مباراة، سجل 16 هدف، صنع 7.