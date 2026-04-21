مدرب المقاولون: تجربة جون إدوارد ناجحة “مليار في المية”.. والزمالك تعلم من أخطاء الصفقات

أكد إسلام فتحي، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم لن تُحسم إلا في الأمتار الأخيرة، مشيرًا إلى أنها ستكون محصورة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال فتحي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك استفاد من تجاربه السابقة في ملف الصفقات، وأصبح يعتمد على التعاقد مع اللاعبين “بالكيف وليس بالكم”، في إشارة إلى تطور سياسة التعاقدات داخل النادي.

وأشاد المدرب العام للمقاولون بتجربة جون إدوارد مع الزمالك، مؤكدًا أنها ناجحة “مليار في المية”، كما وصف فريق بيراميدز بأنه الأقوى من حيث قائمة اللاعبين، يليه الأهلي ثم الزمالك.

كما أثنى على المدرب السابق للمقاولون محمد مكي، مؤكدًا أنه مدرب كبير لكن التوفيق لم يحالفه خلال تجربته الأخيرة.

وأضاف أن لاعبي المقاولون العرب قدموا موسمًا قويًا وبذلوا مجهودًا كبيرًا للوصول إلى وضعهم الحالي في جدول الدوري، مؤكدًا أن النادي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله لمكان أفضل.

وفي ختام تصريحاته، أشاد إسلام فتحي بالمدرب سامي قمصان، واصفًا إياه بأنه “مدرب كبير جدًا”، داعيًا الجماهير إلى انتظار اسمه بقوة في عالم التدريب خلال الفترة المقبلة.