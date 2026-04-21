في ناس بتبيع موبايلاتها.. نيرة الأحمر تكشف دور الجماهير في دعم الزمالك

أشادت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالدور الكبير الذي تلعبه جماهير القلعة البيضاء في دعم الفرق المختلفة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأشارت إلى أن جماهير الزمالك تواصل مساندة الفريق بشكل لافت، لدرجة أن البعض يضحي بممتلكاته الشخصية من أجل حضور المباريات والمشاركة في دعم الفريق.

وأكدت أن إنجازات الزمالك دائمًا ما تأتي من رحم المعاناة، وليس في ظل ظروف مثالية، وهو ما يعكس قوة النادي وروح التحدي لدى لاعبيه وجماهيره.

كما شددت على أن الفريق يواصل المنافسة رغم الفارق الكبير في الإمكانيات مقارنة ببعض الأندية الأخرى، معتمداً على الروح القتالية والدعم الجماهيري المستمر.