شبانة: دعوة ممدوح عباس لـ ياسين منصور لحضور نهائي الكونفدرالية "عادية"

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجدل المثار حول دعوة ممدوح عباس لـ ياسين منصور، نائب رئيس الأهلي، لحضور نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة لا يستحق هذا الحجم من التناول، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأمور لا تمثل أزمة حقيقية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "ممدوح عباس قال إنه وجه الدعوة لياسين منصور، لكن خرج مصدر في الأهلي ونفى، طيب ليه؟ الأهلي كبير ويترفع عن الحاجات دي، وماله لو ياسين منصور يحضر؟ ولو مش هيحضر مكنش في داعي للنفي".

وأضاف: "للأمانة، إحنا بره مش بنشوف رئيس ريال مدريد بيساند برشلونة أو العكس، وده طبيعي، عدم الحضور مش تعصب، دي منافسة، وأنا شايف عادي إنه يحضر أو ما يحضرش".

وتطرق شبانة إلى صراع الدوري، قائلا: "الزمالك عنده مباراة مهمة جدًا يوم الخميس أمام بيراميدز، والتعادل في المباراة دي هيفيد الأهلي جدًا، وهيكون قاتل للفريقين، لأن وقتها حسم الدوري هيبقى في إيد الأهلي لو كسب باقي مبارياته".

وأوضح: "لو الزمالك كسب، هتزيد فرصه في التتويج بنسبة 60%، لكن مش حسم كامل لأنه لسه عنده مباراة أمام الأهلي، ولو بيراميدز فاز، هيكون أنهى آمال الزمالك بشكل كبير".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المباراتين القادمتين سترسمان ملامح المنافسة، مشيرًا إلى أن لجنة المسابقات تترقب نتائجهما من أجل تحديد باقي مواعيد الدوري.