أبو العلا: فيتوريا لم يتعامل بـ"الواقعية" في أمم أفريقيا

أكد محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أن الأخطاء الدفاعية تسببت في تسجيل 4 أهداف بشباك منتخب مصر، مشددا على أن هذا الأمر كان لم يحدث مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "فيتوريا لم يتعامل بالواقعية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وهو الأمر الذى جعله يسقط في فخ التعادل أمام موزمبيق وغانا، ويجب عليه أن يتعامل مع مباراة الرأس الأخضر بالواقعية من أجل التأهل لدور ثمن النهائي".

وكشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، باستبعاد صلاح محسن وكريم نيدفيد من معسكر الفريق في الإمارات والثنائي خارج الحسابات.