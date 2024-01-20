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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم أفريقيا

السنغال يثأر.. تعليق ناري من إسماعيلا سار بعد هزيمة الكاميرون بـ أمم أفريقيا

اسماعيلا سار
اسماعيلا سار

علّق إسماعيلا سار، لاعب منتخب ​السنغال​ بعد فوز منتخبه على ​الكاميرون​ والتأهّل لدور الـ 16 من بطولة ​كأس أمم أفريقيا​ أنّ الفريق سعيد لرد هزيمة الـ 2017.

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وقال اللاعب الذي أحرز هدف ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة: "سعيد بالفوز على الكاميرون، أتذكر أننا خسرنا سنة 2017 أمام الكاميرون في ربع النهائي، وخلال هذا اللقاء فعلنا كل شيء من أجل الفوز، الآن نجهز للدور المقبل في المنافسة".

 

وتأهل منتخب السنغال لدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2023، ويتربع أسود التيرانغا على صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، بينما يملك منتخب الكاميرون، نقطة واحدة

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