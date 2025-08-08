سعر اليورو مساء اليوم 8-8-2025

سجل سعر اليورو أمام الجنيه استقرارا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير منذ اغلاق العمل في البنوك أمس الخميس.
سعر اليورو اليوم
وصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.57 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع
سعر اليورو في البنك المركزي
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه وفقا لآخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري نحو 56.57 جنيه للشراء و 56.74 جنيه للبيع
أقل سعر يورو
بلغ أقل سعر سجله اليورو مقابل الجنيه نحو 55.79 جنيه للشراء و 56.19 جنيه في بنك القاهرة الحكومي
ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.82 جنيه للشراء و 56.22 جنيه للبيع في بنك نكست
ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.94 جنيه للشراء و 56.3 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات
سعر البنوك الأخري
وسجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.15 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في المصرف المتحد.
ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.27 جنيه للشراء و 56.8 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي
وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.35 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في البنك العربي الافريفي الدولي
ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.37 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB".
ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.42 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك وفيصل الاسلامي .
أغلب سعر لليورو
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.43 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، قناة السويس، مصر، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي"
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.5 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، بيت التمويل اللكويتي، البركة"
أعلي سعر
وصل أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو 56.53 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية"