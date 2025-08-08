سعر اليورو مساء اليوم 8-8-2025

سجل سعر اليورو أمام الجنيه استقرارا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير منذ اغلاق العمل في البنوك أمس الخميس.

سعر اليورو اليوم

وصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.57 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه وفقا لآخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري نحو 56.57 جنيه للشراء و 56.74 جنيه للبيع

أقل سعر يورو

بلغ أقل سعر سجله اليورو مقابل الجنيه نحو 55.79 جنيه للشراء و 56.19 جنيه في بنك القاهرة الحكومي

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.82 جنيه للشراء و 56.22 جنيه للبيع في بنك نكست

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.94 جنيه للشراء و 56.3 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر البنوك الأخري

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.15 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.27 جنيه للشراء و 56.8 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.35 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في البنك العربي الافريفي الدولي

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.37 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB".

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.42 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك وفيصل الاسلامي .

أغلب سعر لليورو

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.43 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، قناة السويس، مصر، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي"

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.5 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، بيت التمويل اللكويتي، البركة"

أعلي سعر

وصل أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو 56.53 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية"