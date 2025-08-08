قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ النهائية الثلاثاء بمسرح التلفزيون بماسبيرو
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو مساء اليوم 8-8-2025

سعر اليورو
سعر اليورو
محمد يحيي

سجل سعر اليورو أمام  الجنيه استقرارا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير منذ اغلاق العمل في البنوك أمس الخميس.

سعر اليورو اليوم

وصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.57 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه وفقا لآخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري نحو  56.57 جنيه للشراء و 56.74 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصر

أقل سعر يورو 

بلغ أقل سعر سجله اليورو مقابل الجنيه نحو 55.79 جنيه للشراء و 56.19 جنيه في بنك القاهرة الحكومي

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.82 جنيه للشراء و 56.22 جنيه للبيع في بنك نكست

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.94 جنيه للشراء و 56.3 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر اليورو اليوم الأحد

سعر البنوك الأخري

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.15 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.27 جنيه للشراء و 56.8 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.35 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في البنك العربي الافريفي الدولي

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.37 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB".

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.42 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك وفيصل الاسلامي .

سعر اليورو

أغلب سعر لليورو 

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.43 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، قناة السويس، مصر، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي"

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.5 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، بيت التمويل اللكويتي، البركة"

سعر اليورو اليوم

أعلي سعر

وصل أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو 56.53 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية"

سعر اليورو اليوم اقل سعر يورو اليوم اعلي سعر يورو اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو امام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

استعراضات فلكلورية ضمن فعاليات مصر تتحدث عن نفسها بالغربية

مصطفي شوقي

بالفيديو: مصطفى شوقي يطرح أغنية «بؤبؤ» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

الفنان القدير الراحل سيد صادق

آخر لقاءاته.. سيد صادق لـ صدى البلد: لن أعيش في جلباب أبي والحقيقة والسراب وش السعد عليا..فيديو

بالصور

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد