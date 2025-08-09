الداخلية تبدأ في توفير كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت، في توفير كراسات الالتحاق الخاصة بقبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور - إناث" بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعام الدراسي (2025 - 2026)، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم"، أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي"، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.



ويشترط في المتقدم للاختبارات أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وألا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2025، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، و165 سم للذكور، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من طوله (الوزن = الطول -100)، مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.



ويشترط أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم)، أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمي (أى عام دراسي سابق) بحد أدنى 60%، وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو معفى منها نهائياً، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية، أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائي.



ويشترط في المتقدم أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، مع التعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد، وأن يقر بقبوله العمل في أي موقع شرطي وفقاً لاحتياجات العمل.



كما يشترط على المتقدم أثناء إجراء الاختبار الطبي، تقديم أشعة عادية حديثة على الصدر، مرفقا بها تقرير من أحد المستشفيات الحكومية أو الجامعية، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.



وسيتم سحب كراسات الالتحاق بمستشفيات هيئة الشرطة بـ (مدينة نصر - طنطا - الإسكندرية - أسيوط)، على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وحتى يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، وذلك بمقر المعهد في مستشفى الشرطة بمدينة نصر ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته الطبية من المقبولين بعد إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

ويلتحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومي، مع الالتزام بالقواعد الانضباطية وبالزي المقرر والمظهر العام والسلوك القويم.



وتكون مدة الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي سنتان دراسيتان، يحصل الخريج بعدها على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، ودرجة معاون أمن ثالث، يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات المختلفة، وفقاً للقانون والضوابط الحاكمة في هذا الشأن.. ويشار إلى أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلي بمعهد معاوني الأمن.



وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي، هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، كما يحصل الخريج على كافة الإمتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة، وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

ويتعهد الطالب وولي أمره كتابةً "متضامنان" بالالتزام باللوائح الداخلية للمعهد، وعند رغبة الطالب في عدم الاستمرار في المعهد، يتقدم بطلب استقالة إلى مدير إدارة المعهد، بشرط توقيع ولي أمره إذا كان الطالب أقل من 21 عاماً، ويلتزم برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية، وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد، بالتضامن مع ولي أمره.

وإذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضاً منها، والتي قد تؤثر على شروط القبول بالمعهد، يُفصل بقرار من مجلس التأديب.



تتحمل وزارة الداخلية نفقات التعليم والتدريب، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد، وتُصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافآة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة، ويمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية.. ويستفيد الطالب من المزايا المالية التي يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج"، كما يستفيد من الخدمات الاجتماعية والمساهمات الإنسانية التي تقدمها لجنة الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وكذا المزايا التي يتمتع بها أفراد هيئة الشرطة في إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج".