إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن إعلام إسرائيلي: عن أن جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وفي مشهد سياسي وعسكري متصاعد، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات نارية، مؤكدًا عزمه على "السيطرة الكاملة على قطاع غزة والقضاء على حماس"، لكنه في الوقت ذاته شدد على أن إسرائيل لا تخطط للبقاء في القطاع كقوة حاكمة. جاءت هذه التصريحات في مقابلة مع قناة "فوكس" الأمريكية، لتفتح بابًا جديدًا في فصول المواجهة الممتدة منذ عقود، بينما تصر حماس على رفض التخلي عن سلاحها إلا بعد قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة.