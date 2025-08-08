أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافخته: أنت ابني وحقك علي

علق الفنان أحمد عبد العزيز على موقف شاب حاول مصافحته ولكنه لم يتمكن، قائلا: "لو كان الشاب زعل أو أخد على خاطره فأنا أعتبره ابني، وأنا مستعد أطيب خاطره أقوله حقك عليا، ولم ألاحظ أنه كان يحاول يسلم عليّ".

وأضاف عبد العزيز، في لقاء مع برنامج "العاشرة" على شاشة إكسترا نيوز مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن الشباب في مصر يمثلون أكثر من 60% من تعداد السكان، مشددًا على أهميتهم الكبيرة قائلاً: "الشباب مهمون جدًا، وهم الذين سيحافظون على مصر لعشرات السنين القادمة".

وأشار إلى مشاركته في مهرجان الإبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، حيث كان من بين المكرمين، معبرًا عن سعادته بهذا التكريم.

وأوضح أنه يرى في الشباب المصري قوة استراتيجية حقيقية، وقال: "لو كانت مصر فيها قوة خشنة متمثلة في جيشها القوي، وقوة نعمة متمثلة في فنانين ورياضيين ومواهب مختلفة، فهي أيضًا تملك قوة استراتيجية متمثلة في شبابها، وهم من سيدافعون عن الوطن ويحافظون عليه في المستقبل".