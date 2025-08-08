قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

دي أخلاقك | منشور مثير من مجدي صبحي عن رفض أحمد عبد العزيز مصافحة معجب

يمنى عبد الظاهر

علق الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، على مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ الفنان احمد عبد العزيز أثناء رفضه مصافحة شاب وإحراجه له بعد مد يده لمصافحته.

وكتب مجدي صبحي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "عندما علمت بما حدث ورفض الفنان أحمد عبدالعزيز مصافحة أحد معجبينه زعلت جدااا طبعا.. وتذكرت عندما يجيئ أحد معجبيني وانا في أي مكان اتواجد فيه ويقول لي ممكن اتصور مع حضرتك وفي اقل من ثانيه اقول له اسمحلي أنا اللي نفسي اتصور مع حضرتك.. هكذا ولابد أن تكون اخلاق الفنانين لأن جمهورك هو اللي نجمك وحبك وقبل كل ذلك.. قبول من الله".

يذكر أن الفنان احمد عبد العزيز كان قد أثار موجة جدل على مواقع التواصل، عقب تداول مقطع فيديو يظهر رفضه مصافحة شاب حاول السلام عليه خلال مناسبة عامة.

وانتشر المقطع بشكل واسع، وأظهر عبدالعزيز وهو يتجاهل يد الشاب دون تفسير، ما دفع كثيرين لانتقاد تصرفه واعتباره متعجرفًا، خاصة وأن الشاب بدا محترمًا ولم يصدر عنه أي تجاوز.

ودافع البعض عن الفنان، مشيرين إلى احتمال وجود أسباب صحية أو ظرف خاص، داعين لعدم التسرع في الحكم عليه دون معرفة خلفيات الموقف.

مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي احمد عبد العزيز

تحسن الحالة النفسية.. أفضل أطعمة لمرضى الغدة الدرقية

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

