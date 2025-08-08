عاوزين تحليل body language.. شريف مدكور يعلق على رفض أحمد عبد العزيز مصافحة معجب

علق الإعلامي شريف مدكور، على مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ الفنان احمد عبد العزيز في أثناء رفضه مصافحة شاب، وإحراجه له؛ بعد مد يده لمصافحته.

وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “إيه ده؟ ليه كده!، عاوزين حد يحلل body language؛ لأن حاسس إنه في حاجة غريبة”.

وانتشر الفيديو بشكل واسع، وأظهر الفنان أحمد عبد العزيز وهو يتجاهل يد الشاب دون تفسير؛ ما دفع كثيرين لانتقاد تصرفه، خاصة وأن الشاب بدا محترمًا، ولم يصدر عنه أي تجاوز.

بينما دافع البعض عن الفنان، مشيرين إلى احتمال وجود أسباب صحية أو ظرف خاص، داعين لعدم التسرع في الحكم عليه دون معرفة خلفيات الموقف.