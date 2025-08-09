قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم تحدث من قبل .. بوتين أول رئيس روسي يزور ألاسكا.. ما السبب؟
أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح وأتربة ..تعرف علي طقس السعودية اليوم
أمريكا تخطط لاستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات المكسيكية
خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا
65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال
الأحد .. مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟
حتى نهاية الشهر.. كلنا واحد توفر السلع للناس بأسعار مخفضة
عمر عوض الله: إسرائيل تنفذ مشروعاً استعمارياً يمتد إلى كامل أراضي فلسطين
تحرك جديد من الإسماعيلي للحفاظ على نجم الفريق .. تفاصيل مهمة
أولوية للنفقة.. ضوابط خصومات المرتبات في القطاع الخاص 2025
غنى لـ عمرو دياب ودعا لـ أنغام.. لقطات من حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين
كريم ناصر

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

