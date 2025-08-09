حب العزيز، المعروف أيضاً باسم اللوز الأرضي أو السعد، هو درنة نباتية صغيرة الحجم تُستخدم في الطب الشعبي والتغذية، ولها طعم حلو يشبه جوز الهند أو اللوز، يحتوي حب العزيز على مكونات غذائية مفيدة مثل:

الألياف الغذائية

الدهون الصحية

البروتين

الفيتامينات خاصة فيتامين E وC

المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

من جانبة أوضح خبير التغذية عبد الرحمن شمس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ما يحدث لجسمك عند تناول حب العزيز بانتظام؟

1. تحسين الهضم وتقليل الإمساك

يحتوي حب العزيز على نسبة عالية من الألياف التي تُحسن من حركة الأمعاء وتُساعد على الهضم.

يعزز نمو البكتيريا النافعة في القولون.

2. رفع المناعة

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يدعم مناعة الجسم ويحارب الالتهابات.

3. تحسين الخصوبة عند الرجال

في الطب الشعبي، يُستخدم لزيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين الصحة الجنسية.

4. تقوية العظام

يحتوي على المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، وهي معادن مهمة لصحة العظام والوقاية من هشاشتها.

5. تنظيم مستوى السكر في الدم

الألياف والدهون الصحية في حب العزيز تُبطئ من امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد في ضبط مستويات السكر.

6. تعزيز صحة القلب

يحتوي على دهون غير مشبعة تُساهم في خفض الكوليسترول الضار LDL وزيادة الجيد HDL.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

7. تحسين البشرة ومكافحة الشيخوخة

مضادات الأكسدة وفيتامين E تساعد على حماية خلايا الجلد من التلف وتحافظ على نضارة البشرة.

8. يساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية

مناسب للأشخاص الذين يرغبون في زيادة وزنهم، لأنه غني بالسعرات الحرارية والدهون المفيدة.

تحذيرات وتنبيهات