الإسكان: طرح محال وصيدلية ووحدات إدارية للبيع بالنوبارية الجديدة والشروق

أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، طرح 17 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (15م2 : ۹۷م2)، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (٣١م٢ : ٩٥م۲) بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف الجهاز في بيان صادر عنه، أنه تمت إتاحة كراسات الشروط للمحال والصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية بمقر الجهاز، ويمكن للراغبين في المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع محال تجارية بحضور مسئولي الهيئة ومجلس الدولة، وأسفرت جلسة المزاد عن ترسية 7 محال تجارية في الأسواق التجارية المنفذة عن طريق الجهاز بمناطق مختلفة في المدينة، وتشمل أنشطة مختلفة مثل مكوجي، جزارة، سوبر ماركت، مخبز، ميني ماركت، كافيتريا، ومطعم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن بيع المحال التجارية يهدف إلى التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم، في إطار جهود الجهاز لتعزيز الخدمات المقدمة للسكان وتحسين جودة الحياة في المدينة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعًا لتشمل كافة أنحاء مدينة الشروق.