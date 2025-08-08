الإسكان: الانتهاء من توسعة وإنشاء محطتي تنقية مياه بالدقهلية وكفر الشيخ

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ مشروعى (توسعات محطة مياه بلقاس بمحافظة الدقهلية ) و ( محطة مياه دقميرة بمحافظة كفر الشيخ )، وذلك من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتعظيم الإستفادة من الإستثمارات وتوصيل الخدمات للمواطنين لتحسين مستوى المعيشة .

وأوضح اللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مشروع توسعات محطة مياه بلقاس بمحافظة الدقهلية بطاقة 34 الف م3/يوم تم تنفيذه بتكلفة بلغت 289 مليون جنيه وذلك لخدمة ( 40 ألف نسمة ) بمدينة بلقاس والقرى التابعة بمحافظة الدقهلية .

وأضاف أن مشروع محطة مياه دقميرة بطاقة 10 آلاف م3/يوم تم تنفيذه بتكلفة بلغت 120مليون جنيه، وذلك لخدمة ( 25 ألف نسمة ) بمناطق ( دقميرة – الشيشينى – المحاطب – زهران – الزاوى – الإتحاد – السرايا – العمدة – سلام – أبو النصر – الخادمية - عزبة خميس ) بمحافظة كفر الشيخ .