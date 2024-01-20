وحش.. إبراهيم فايق يفتح النار على محمد صلاح لهذا السبب

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق النجم الدولي محمد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق :هفضل طول عمري فخور بأسطورة مصر محمد صلاح وفخور اني عشت فترة أعظم لعيب صال وجال في أوروبا وبلاد الإنجليز.

‏وأضاف إبراهيم فايق:لكن لازم الناس تتعلم أن نقد اللاعب فنيا في مباراة شيء طبيعي وعادي جدا.. صلاح كان وحش في ماتش غانا ولو سألته هو نفسه هيقولك مش راضي عن مستوايا.. مفيش لعيب او مدرب فوق نقد الجمهور والإعلام خاصة وده منتخب مصر.

وتابع : ‏ومع ذلك هفضل أول حائط صد ضد أي واحد عايز يستغل غضبنا في ماتش كرة لمنتخب مصر ويهاجم صلاح ويقلل منه أو من تاريخه او يفتري عليه بالكذب.. صلاح ده عيشنا حلم جميل.. إن شاء الله يرجع يكسر الدنيا ، ومنتخب مصر يفوق كده ويفرحونا بدل النكد اللي إحنا فيه،إحنا غضبانين ومتنكدين فياريت لعيبة المنتخب والجهاز الفني يحسوا بينا ويصالحونا.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المنتخب مباراتين بكأس أمم أفريقيا: أمام الرأس الأخضر، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل

وكتب أحمد شوبير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية ويغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا".

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر أمام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.