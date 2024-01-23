المقاومة الفلسطينية توجه ضربات قوية لـ جيش الاحتلال في خان يونس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، قصف تمركزا لآليات وجنود العدو بمحيط المقبرة التركية جنوب أبراج النمساوي غرب مدينة خان يونس.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا تمركزا لآليات وجنود العدو بمحيط المقبرة التركية جنوب أبراج النمساوي غرب مدينة خان يونس.. وقصفنا تمركزا لآليات وجنود العدو في محيط ملعب الاتحاد بالمعسكر الغربي في خان يونس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تفجير مركبتين عسكريتين من نوع "همر" بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “بعد عودتهم من خطوط القتال... أكد مجاهدونا تفجير مركبتين عسكريتين من نوع "همر" بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى”.