عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية توجه ضربات قوية لـ جيش الاحتلال في خان يونس

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، قصف تمركزا لآليات وجنود العدو بمحيط المقبرة التركية جنوب أبراج النمساوي غرب مدينة خان يونس.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا تمركزا لآليات وجنود العدو بمحيط المقبرة التركية جنوب أبراج النمساوي غرب مدينة خان يونس.. وقصفنا تمركزا لآليات وجنود العدو في محيط ملعب الاتحاد بالمعسكر الغربي في خان يونس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تفجير مركبتين عسكريتين من نوع "همر" بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك.

مجاعة في غزة.. تحذير خطير من برنامج الأغذية العالمي

روسيا والأردن يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “بعد عودتهم من خطوط القتال... أكد مجاهدونا تفجير مركبتين عسكريتين من نوع "همر" بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى”.

فلسطين خان يونس سرايا القدس الجهاد الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

مروان حمدي ينتقل إلى بيراميدز.. والمصري يفاوض مهاجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

العراق.. إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الأمريكية

روسيا والأردن يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

اليمن: تهديد الحوثيين بإسقاط طائرة أممية تصعيد خطير

الرئيس الصومالي: سأتفاوض مع حركة الشباب بشرط

نتنياهو: توقعي الرئيسي هو النصر الكامل لا أقل من ذلك

رئيس المجلس السيادي السوداني يبعث برسالة إلى "الدبيبة"

وول ستريت جورنال: إدارة بايدن لا تتوقع أن تغادر إسرائيل غزة سريعا

السودان.. الدعم السريع تعذب مواطنين مختفين قسريا في ولاية الجزيرة

ترشيحاتنا

بعد وفاة نجلة| حسن يوسف يكشف حقيقة إعتزالة الفن.. هل يظهر برمضان 2024؟

عقاب جماعي للشعب.. هجوم جديد من الأمين العام للأمم المتحدة على إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني: أمامنا خياران إما إشعال الصراع أو وقف إطلاق النار

الاحتلال يتراجع: سكان مستوطنات غلاف غزة لن يعودوا لمنازلهم قبل شهر يوليو

أيام معدودة.. تفاصيل التقديم في الوظائف الجديدة لوزارة التربية والتعليم

الكاميرون ترافق السنغال لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بعد الفوز على جامبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

روبوت دردشة يتسبب في أزمة كبيرة لشركته.. ماذا فعل؟

خطين في وشي.. صور ريهام سعيد قبل وبعد التجميل تصدم المتابعين

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ