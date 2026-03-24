تعطيل الدراسة في المدارس .. لماذا تقرر تعميم القرار بجميع المحافظات؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن سر تدخل وزير التربية والتعليم لتعميم قرار تعطيل الدراسة في المدارس غداً وبعد غدٍ ، وعدم تطبيقه في محافظات بعينها بقرار من المحافظين مثلما يحدث في حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مصر من حين لآخر .

تعطيل الدراسة في المدارس

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن سر قيامه بإصدار توجيهات عاجلة هذه المرة بـ تعطيل الدراسة في المدارس غداً وبعد غدٍ في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، هو تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية .. بيان رسمي

حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً عاجلاً ، أعلنت خلاله تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية يومي غد وبعد غد

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية غداً وبعد غد ، جاءنظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء

تعطيل الدراسة في المدارس .. اجازة للطلاب والمعلمين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس ، يشمل منح اجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس،وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

الأرصاد الجوية تحذر من سوء حالة الطقس غدا

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك في بيان رسمي ، من حالة الطقس غداً ، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تشهد غدا حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها : أنه سوف يصاحب كل هذه الظواهر نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق