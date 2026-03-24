منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

الحمص غني بالألياف، مما يُشعرك بالشبع لفترة أطول، ويساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام وهذا يُساعدك على فقدان الوزن أو الحفاظ عليه ووفقًا للدراسات، يحتوي الحمص على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما يُطيل فترة إفراغ المعدة ويُبطئ عملية الهضم .

تناول الحمص بانتظام يُساعد على تقليل خطر نقص الحديد فكوب واحد من الحمص يُوفر 4.7 ملج من الحديد ولأن الحمص يحتوي أيضًا على فيتامين ج، الذي يُساعد على امتصاص الحديد، يُمكن أن يُساعد في الوقاية من فقر الدم وتعزيز صحة العظام.

ووفقا لموقع ميديسن نت نقدم لك فوائد منقوع الحمص..

فوائد ماء الحمص المنقوع

.1. تجديد خلايا الجلد يساهم في تسريع شفاء الجروحوتحفيز ترميم البشرة.

2. تحسين رائحة الفم: يمكن استخدامه كغرغرة للقضاء على الروائح الكريهة وعلاج التقرحات داخل الفم.

3. تنظيف الأمعاء: يساعد في طرد السموم من الجسم وتحسين الهضم عند تناوله صباحًا على معدة فارغة.

4. دعم الجهاز المناعي : يعزز مقاومة الجسم للأمراض الموسمية والعدوى.

5. راحة للكلى يساعد في تخفيف الأوجاع الناتجة عن مشاكل الكلى ويساهم في تنقيتها.

6. مفيد للروماتيزم: خصائصه المضادة للالتهاب تخفف من ألم المفاصل وأوجاع الظهر.

7. تعزيز الخصوبة عند الرجال يساهم في زيادة عدد الحي وانات المنوية وتحسين جودتها.

8. بشرة نضرة وشابة يمنح البشرة إشراقة طبيعية ويبطئ من ظهور التجاعيد.