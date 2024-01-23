روسيا والأردن يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقائه بنظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء خلال اجتماعهما في نيويورك، على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية فإن لافروف والصفدي أكدا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونقل الوضع إلى قناة سياسية ودبلوماسية بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، أعرب لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال المفاوضات على هامش فعاليات مجلس الأمن الدولي، عن تأييدهما لوقف مبكر لإطلاق النار في قطاع غزة.