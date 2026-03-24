الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

أكد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، أن الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



كما أكد رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء ماليزيا خلال اتصال هاتفي، أن الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، قدمت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خطابين متطابقين إلى كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مايك والتز رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم للولايات المتحدة، وذلك لإلقاء الضوء على الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي تشنها إيران ضد دول المجلس منذ 28 فبراير الماضي، في انتهاك صارخ لسيادة الدول ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الخطاب والذي يعتبر ثاني خطاب يصدر باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بدء العدوان السافر، أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لدول المجلس تصدت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول مجلس التعاون ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.