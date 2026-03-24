بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني

أكدت وكالة بلومبرج، أن دولا خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة تصعيد إيران، حسب أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قدمت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة وبالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خطابين متطابقين إلى كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مايك والتز رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم للولايات المتحدة، وذلك لإلقاء الضوء على الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي تشنها إيران ضد دول المجلس منذ 28 فبراير الماضي، في انتهاك صارخ لسيادة الدول ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الخطاب الذي يعتبر ثاني خطاب يصدر باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بدء العدوان السافر، أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لدول المجلس تصدت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول مجلس التعاون ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.