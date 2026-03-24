قرار في جامعة بنها بـ تعليق الدراسة حضوريًا يومين كاملين

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تعليق الدراسة غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس حضوريًا بكليات الجامعة المختلفة واستمرارها بنظام التعليم الأونلاين بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقال رئيس الجامعة أن القرار جاء بناء على توقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مشيرا الى انه يُستثنى من ذلك الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والمدن الجامعية ، والعاملون بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذلك من تقتضي طبيعة عملهم التواجد بما يضمن حسن إدارة الموقف داخل الجامعة والكليات.

وأضاف " الجيزاوي " أن الأمن الجامعي سيعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمان الحرم الجامعي خلال فترة تعليق الدراسة .. حفظ الله بلادنا وجميع منسوبي جامعة بنها والشعب المصري العظيم من كل سوء.