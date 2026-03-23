تفاصيل اختبارات شهر مارس لصفوف النقل بمدارس القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني لشهر مارس 2026 للصفين الأول والثاني الإعدادي، وذلك بالمدارس التي تعمل بنظام الفترة الصباحية والمسائية، على أن تبدأ الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم الأحد 29 مارس الجاري، وتستمر حتى الخميس 2 أبريل المقبل، وفقًا للجداول الرسمية لكل صف دراسي.

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحاناتهم يوم الأحد 29 مارس في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الإثنين 30 مارس في مادتي الرياضيات والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 31 مارس في مادتي العلوم والتربية الموسيقية. فيما تُجرى امتحانات يوم الأربعاء 1 أبريل في مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتختتم يوم الخميس 2 أبريل بمادة الدراسات الاجتماعية.

أما طلاب الصف الثاني الإعدادي، سيؤدون امتحاناتهم يوم الأحد 29 مارس في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الإثنين 30 مارس في مادتي الرياضيات والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 31 مارس في مادة العلوم. ويُختتم جدول امتحاناتهم يوم الخميس 2 أبريل بمادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر والتكنولوجيا، على أن تختتم يوم الخميس 2 أبريل بمادة الدراسات الاجتماعية.

وأكدت المديرية أن الامتحانات ستُعقد بمعدل نصف فترة أو فترة كاملة حسب الوزن النسبي لكل مادة، وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، مع استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي وعدم الإخلال بسير الدراسة.

وأوضحت أن مادة التربية الموسيقية تُعد مادة نجاح ورسوب فقط ولا تُضاف درجاتها للمجموع، وفقًا للقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 للصف الأول الإعدادي، مع مراعاة تطبيق القرار رقم 231 لسنة 2025 الخاص بالتربية الدينية، الذي يشترط حصول الطالب على نسبة 70% من الدرجة المخصصة للمادة للنجاح فيها.