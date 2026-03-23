محافظ القليوبية يتابع جهود المرحلة الثالثة من “الموجة 28” لإزالة التعديات بقليوب

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نتائج حملات المرحلة الثالثة من “الموجة 28” لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة قليوب، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتصدي الحاسم لكافة صور البناء المخالف.



وأكد المحافظ، على تكثيف الحملات الميدانية بكافة مدن وقرى المحافظة، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات خارج الحيز العمراني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون استثناء.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، برئاسة اللواء وائل طاهر، حملات إزالة فورية بعدد من القرى، حيث شهدت قرية ميت حلفا إزالة شدة خشبية وأعمدة وحوائط مخالفة معدة لاستكمال أعمال بناء غير قانونية، وذلك في مهدها قبل استكمال المخالفة.

كما شملت الحملات قرى سنديون وقلما، حيث تم إزالة حالات بناء بنظام “السويسي” إلى جانب رفع تشوينات أخشاب ومواد بناء خارج الحيز العمراني، فيما تصدت الأجهزة التنفيذية بقرية ناي لمحاولات تمهيد أراضٍ للبناء، بإزالة فورية لتشوينات الأتربة والطوب الأبيض وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.

وفي قرية بلقس، استهدفت الحملة منطقة زاوية النجار، وأسفرت عن إزالة أعمال بناء مخالفة فور رصدها، ضمن خطة شاملة تعتمد على المرور الميداني المستمر والتعامل الفوري مع أي مخالفة.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف أعمال الرصد، موجهاً بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية، ومناشداً المواطنين الالتزام بالقانون لتجنب المساءلة القانونية.