وكيل صحة القليوبية يتابع سير العمل بمستشفى طوخ المركزي

قام الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بالمرور على مستشفى طوخ المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وشمل المرور متابعة الأقسام الحيوية بالمستشفى، والتي تضمنت الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والقسم الداخلي والمعمل، حيث تم التأكد من انتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية، وجاهزية الأجهزة الطبية، وتوافر المستلزمات اللازمة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمرضى.



وأكد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة الصحية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



من ناحية أخرى أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على أهمية اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها فورًا بكل حسم في مهدها.