تعليم القليوبية: انطلاق امتحانات شهر مارس من يوم 29 حتى 3 أبريل

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنهاء كافة استعدادات اختبارات شهر مارس 2026، والتي من المقرر أن تنعقد في الفترة من 29 مارس وحتى 3 أبريل القادم 2026، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2025 / 2026.

وقال مدير تعليم القليوبية، أنه تم مناقشة تجهيزات امتحانات الشهر والتقييمات داخل المدارس، موضحا أنه تم التشديد على الالتزام التام بالضوابط المنظمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة التقييمات والامتحانات الشهرية، بالإضافة إلى وضع جداول خاصة بالاختبارات يراعي فيها عد ضغط الطلاب خاصة بعد الانتهاء من أجازة عيد الفطر.

وتابع مدير تعليم القليوبية، أنه تم التأكيد على ضرورة نشر جداول الامتحانات الخاصة بكل مرحلة وفقا للإدارات التعليمية ونشرها بالمدارس، كما تم التأكيد على الالتزام بكافة القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم أعمال الامتحانات، والتشديد نهائيا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل المدارس أو اللجان الامتحانية سواء للقائمين على العملية التعليمية أو الطلاب.