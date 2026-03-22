التحقيق مع سيدة ونجليها في مشاجرة بسبب أجر المسحراتي بالقليوبية

تباشر الجهات المختصة بالعبور التحقيق مع سيدة ونجليها، على خلفية اتهامهم بالتعدي بالسب والقذف على سيدة أخرى وأسرتها، إثر مشاجرة نشبت بينهم بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.



وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تتضرر من قيام أخرى ونجليها بممارسة أعمال التسول والتعدي عليها لفظيًا، ما أثار حالة من الجدل.



وبالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم يعملون خلال شهر رمضان في مهنة “المسحراتي”.



وبمواجهتهم، أقرت السيدة بحدوث مشادة كلامية بين نجليها والشاكية، بسبب توجههما إلى شقتها عن طريق الخطأ لتحصيل أجر المسحراتي، معتقدين أنها ضمن المترددين عليهم.



ومن جانبها، أيدت الشاكية ما توصلت إليه التحريات، مؤكدة أن الواقعة جاءت نتيجة سوء تفاهم، دون وجود خلافات سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.