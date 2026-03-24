مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى وانتشار المعدات لمواجهة التقلبات الجوية

أعلن المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمالية تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية وسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة.



الدفع بالمعدات



وأكد فودة أنه تم الدفع بكافة المعدات والسيارات الخاصة بسحب وشفط تجمعات مياه الأمطار، مع تمركزها في النقاط الساخنة والأماكن التي تشهد تجمعات بشكل متكرر، وذلك لضمان سرعة التعامل الفوري مع أي طوارئ قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.



وأوضح أن الشركة شكلت غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف أولاً بأول والتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظة والأحياء، بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بكفاءة عالية.

وأشار إلى أنه تم مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي وخطوط الشبكات، والتأكد من كفاءة محطات الرفع، بالإضافة إلى تطهير الشنايش والمطابق، لرفع كفاءة التصريف واستيعاب كميات المياه المتوقعة.