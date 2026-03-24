التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بمياه نهر النيل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى مياه نهر النيل ببنها بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



وشهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طفل غريق من مياه نهر النيل بمنطقة الكوبري، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بغرق طفل في محيط الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من الغواصين، الذين باشروا عمليات البحث وتمكنوا من العثور على الجثمان بعد جهود استمرت لفترة.



وعقب انتشال الجثمان، خيمت حالة من الحزن والانهيار على أسرة الطفل، خاصة والدته التي دخلت في نوبة بكاء شديدة فور تأكيد وفاته، فيما تجمع عدد من الأهالي لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.



تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.