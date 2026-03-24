ديني

جامعة الأزهر: تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس وتحويلها لنظام التعليم عن بُعد

أحمد سعيد

وجّه الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بتعليق الدراسة حضوريًّا بجميع كليات ومعاهد الجامعة واستمرارها بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 25 و26 مارس الجاري، بالكليات التي تتوفر بها منصات للتعليم عن بعد؛ نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويُستثنى من ذلك الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملون بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذا من تقتضي طبيعة عملهم الحضور، وعلى السادة العمداء متابعة الموقف أولاً بأول والتواصل الدائم مع إدارة الجامعة.

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن تعليق الدراسة أيضًا غدا وبعد الغد في المعاهد الأزهرية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك في بيان رسمي  ، من حالة الطقس غداً ، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تشهد غدا حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها : إنه سوف يصاحب كل هذه الظواهر نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق

القاهرة الكبرى و الوجه البحري : 18   11

السواحل الشمالية :     16      11

شمال الصعيد       :    20          9

جنوب الصعيد       :    29         14

وشهدت حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

الجامع الأزهر

لسوء الأحوال الجوية.. توقف جميع أنشطة الجامع الأزهر يومي الأربعاء والخميس

أمين البحوث الإسلامية يتفقد إدارات المجمع

أمين البحوث الإسلامية يتفقد إدارات المجمع لمتابعة سير العمل بعد إجازة عيد الفطر

الشيخ ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن غدا وبعد الغد إجازة في المعاهد الأزهرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أسهل اكلة .. طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل للمبتدئات

مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل

6 أطعمة يوصى بها كحلول سريعة وآمنة عند هبوط السكر

أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد