سحب أرض الزمالك بأكتوبر | ممدوح عباس : في طريقنا إلى الإدارية العليا

علق ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك علي رفض الطعن المقدم من النادي أمام القضاء الإداري في سحب أرض 6 أكتوبر.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لم تكن مفاجأة لي عدم قبول طعن نادي الزمالك أمام القضاء الإداري في سحب أرض أكتوبر و أسباب الحكم ستكون بالتأكيد أسباب السحب من الجهة الإدارية المسؤولة و لكن لو يتسع صدركم فسأعلنها صراحة ان أسباب نادي الزمالك في عودة الأرض أسباب قوية جدا لا يمكن تجاهلها ولذلك سنذهب للمحكمة الإدارية العليا بخبرات قانونية كبيرة جدا حتى نستعيد الأرض".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن رفض القضاء الإداري طعن نادي الزمالك للمطالبة بعودة أرض 6 أكتوبر.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "القضاء الإداري يرفض طعن الزمالك للمطالبة بعودة أرض 6 أكتوبر".

وحقق الزمالك الفوز على فريق أوتوهو، بطل الكونغو برازافيل، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحسب شبكة «سوفا سكور» العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن الثلاثي قدموا أفضل أداء خلال ربع نهائي البطولة.

كما شهد التشكيل الأفضل لربع النهائي وجود كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي رغم وداع الفريق الكونفيدرالية بعد استفادة شباب بلوزداد من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لكل فريق والتعادل السلبي في الإياب.