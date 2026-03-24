إبراهيم حسن: جاهزون للمونديال وصلاح قائد منتخب مصر

كشف ابراهيم حسن مدير المنتخب تفاصيل استعدادات الفراعنه لخوض بطولة كاس العالم 2026

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المعسكر الجاري للمنتخب الوطني يمنح الفريق الإعداد الجيد مع وجود وقت كافي للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة للفراعنة قبل المشاركة في مونديال 2026.

وتابع حسن أن، محمدصلاح قائد منتخب مصر لن يكون متواجدًا خلال المعسكر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع ليفربول، مؤكدًا أهمية صلاح الكبيرة للجهاز الفني للمنتخب المصري.

واختتم إبراهيم، أن المعسكر بدأ بالفعل يوم الأحد ونتنظر مباراة جيدة أمام السعودية ثم إسبانيا.