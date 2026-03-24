محمد رمضان يطرح أغنية بين إيديك مع الرابر الفرنسي چول

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرح أغنيتة الجديدة مع الرابر الفرنسي "چول".

وكتب محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"أغنية بين إيديك للناس الحلوة كيك، مع الرابر الفرنسي چول، كلمات مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين، يوم 26، جاهزين؟".

وكان قد أكد الفنان محمود عزب، أن موقف تعرض له الفنان محمد رمضان بإحدى المسرحيات، قائلًا: "ظهر الفنان محمد رمضان وهو شاب على خشبة المسرح دون تنسيق مسبق مع المؤلف أو البطل أو الممثلين المشاركين في العمل، دخل بشكل خاطئ، وده زعل الفنان علي الحجار أوي".

أزمة تنسيق

وأشار محمود عزب، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج أسرار، على شاشة "النهار"، إلى أن الموقف استمر لدقيقتين، رغم أن محمد رمضان دخل ضمن "زفة" مفاجئة، مضيفًا: "المشكلة كانت في أن المخرج جاب حد "محمد رمضان" من غير ما يقول لنا، أنا بحب محمد رمضان، وما أقدرش ألومه، لكن أصول المهنة مهمة، وكان لازم يكون هناك تنسيق مع المؤلف وأبطال المسرحية".

وأشار محمود عزب إلى أن الموقف لم يؤثر على جودة العمل، بل كان ضمن الأحداث التي شهدتها المسرحية، مشددًا على أن التجربة كانت من أحلى ما عمله في حياته الفنية، رغم وقوع بعض الخناقات العرضية خلال العمل، مضيفًا: "ده ما يطلعش يعني، ده ما هيطلعش لو ما فيش تنسيق ورؤية واضحة.. ومخدش قلم ذهب بـ 2 مليار دولار زي ما الناس بتقول".