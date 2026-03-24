فن وثقافة

حبيت حبهم لبعض | إلهام شاهين تشيد بـ مسلسل اتنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
باسنتي ناجي

علقت الفنانة إلهام شاهين علي أداء ممثلي مسلسل اتنين غيرنا، الذى عرض ضمن سباق دراما رمضان 2026.

اتنين غيرنا

 وكتبت إلهام شاهين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"شاهدت على منصة watch it في يومين متتالين مسلسل اتنين غيرنا وحبيت أشوف الـ15 حلقة متتالين كأنهم فيلم متصل لأنى أفتقد جدًا الأعمال الرومانسية، وكنت دائمًا قبل النوم أبحث عن أفلام الأبيض والأسود الرومانسية اللي تعطينا سعادة وهدوء نفسي بعيدًا عن أعمال العنف والأكشن اللي سيطرت مؤخرًا، والحقيقة أقول إن اتنين غيرنا مسلسل ممتع مليء بالمشاعر الجميلة وأبدع فيه جدًا جدًا آسر ياسين ودينا الشربيني، حبيتهم وحبيت قصة حبهم وتعاطفت معهم جدًا وفرحت بالنهاية السعيدة".

وأضافت: "ده غير إن المسلسل رصد جزء من متاعب حياة الممثلات بشكل حقيقي وواقعي، وشكرًا لصناع هذا العمل الجميل، ونحتاج للمزيد من الأعمال الرومانسية على شاشاتنا لأنها من جماليات الحياة التي نفتقدها، وبرافو للكاتبة رنا أبو الريش وعجبني اختيارك إن بطلتك من برج الجدي بمواصفاته وعنده إصرار مثل إلهام شاهين بتتعب مهنتها جدًا وحاسة إن موهبتها نعمة كبيرة ودرست الفن".

وسابقًا، كانت الشركة قد أطلقت البوستر الرسمي للمسلسل وبوسترات الشخصيات، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي الذي رصد العلاقة المتشابكة والمعقدة التي تنشأ بين دينا الشربيني وآسر ياسين في المسلسل، حيث تبدأ بصدام غير مفهوم ليتحول لاحقًا إلى إعجاب متبادل وقصة حب.

اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.

وأكملت:" برافو جدًا لاختيار كل فريق العمل، برافو لكل الممثلين، كلهم متلقين ومصدقين جدًا، وأغنية التتر للفنانة الجميلة أنغام رائعة حبيتها جدًا جدًا وحقيقي كل التفاصيل خلقت عمل رومانسي بديع، أشكركم وبحبكم".

