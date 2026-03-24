الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تفاصيل جوائز مهرجان CPH:DOX لعام 2026.. القائمة الكاملة

فيلم Dream of Another Summer
محمد نبيل

أُعلن مهرجان CPH:DOX عن جوائزه لعام 2026، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في «Social Cinema» وسط حضور واسع من صناع السينما والنقاد حول العالم.
 

وشهدت المسابقة الدولية هذا العام مشاركة 74 فيلمًا تم اختيارها من بين آلاف الأعمال المقدمة من مختلف أنحاء العالم، من بينها 53 عرضًا عالميًا أول، و17 عرضًا دوليًا أول، و4 عروض أوروبية أولى، ما يعكس الزخم الكبير الذي يتمتع به المهرجان كأحد أبرز منصات السينما الوثائقية عالميًا.
 

وحصد الفيلم الوثائقي «Whispers in May» للمخرج دونغنان تشين الجائزة الكبرى «DOX:AWARD»، وهي أبرز جوائز المهرجان، وذلك عن عمله الذي عُرض عالميًا للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة الحالية.
 

وفي نفس الفئة، حصل فيلم «The Cord» للمخرجة نولوين هيرفيه على تنويه خاص من لجنة التحكيم.
 

وفي مسابقة «NEW:VISION»، فاز فيلم «Compact Disc» للمخرج ريكو وونغ بالجائزة، بينما نال فيلم «Local Sensations» للمخرج تولابوب ساينجارون تنويهًا خاصًا.
 

أما مسابقة «F:ACT»، فذهبت جائزتها إلى فيلم «Just Look Up» من إخراج إيما وول وبيتسي هيرشي، في حين حصل فيلم «The Great Experiment» للمخرجين ستيفن ماينغ وإريك دانيال ميتزغار على تنويه خاص.

وفي مسابقة «NEXT:WAVE»، فاز فيلم «Dream of Another Summer» للمخرجة إيرين بارتولومي، بينما مُنح فيلم «This is Not a French Film» للمخرج توم أديجيبي تنويهًا خاصًا.
 

وفي فئة «HUMAN:RIGHTS»، حصل فيلم «The Phantom Pain of Rojava» للمخرجة مريم إمبراهيمي على الجائزة، فيما نال فيلم «American Doctor» للمخرجة بوه سي تينغ تنويهًا خاصًا.
 

أما جائزة «NORDIC:DOX» فذهبت إلى فيلم «The Secret Reading Club of Kabul» للمخرجتين شكيبا عادل وإيلينا هيرفونين، بينما حصل فيلم «Homesick» للمخرجة تانيا إن وول سورينسن على تنويه خاص.

وفي جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما «FIPRESCI»، فاز فيلم «Amazomania» للمخرج ناثان غروسمان.
 

كما فاز فيلم «Inside: The Childhood of an Artist» للمخرجة ساشا ويرز بجائزة «INTER:ACTIVE»، فيما حصل فيلم «Dark Rooms» للمخرجين مادس دامسبو ولوريتس فلينستد-ينسن على تنويه خاص.

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
