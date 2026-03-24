تكريم آية عبدالرحمن وأمل عمار في احتفالية قصور الثقافة بمسرح السامر.. الخميس

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، الاحتفالية السنوية لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، في السابعة مساء بعد غد الخميس، بمسرح السامر بالعجوزة.

وتتضمن الاحتفالية تكريم نخبة من الرائدات والشخصيات العامة والمبدعات في مختلف المجالات، تقديرا لعطائهن وإسهاماتهن في المجتمع، من بينهن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب الدكتورة إنجي شوكت عميد كلية الفنون الإنسانية والفنون الإبداعية بجامعة هيرتفوردشاير، وهبة السويدي رئيس مجلس إدارة مستشفى أهل مصر للحروق، والدكتورة هالة المناخلي خبيرة وباحثة في الصحة والسلامة (HSE ) المهنية والبيئة بقطاع البترول والصناعات الثقيلة، والنائبة آية عبد الرحمن الإعلامية وعضو مجلس النواب.

كما يشمل التكريم نماذج مشرفة في مجالات العمل المهني والمجتمعي، من بينهن المهندسة أماني النجار كبير مهندسي صيانة الطائرات بمصر للطيران، ورحيمة الشريف مؤسس مبادرة "الست المصرية"، وماجدة فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية "نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع ومتعددي الإعاقة"، ودينا حشيش مؤسس مبادرة "جولدن ييرز" للتنمية المجتمعية لكبار السن.

وتحتفي الهيئة كذلك بعدد من المبدعات في مجالات الفن والإعلام، من بينهن الفنانة والمخرجة سماء إبراهيم، والفنانة التشكيلية مها جميل، والصحفية إيمان رافع، إلى جانب نماذج نسائية من المحافظات المصرية ومبدعات على مستوى الهيئة والأقاليم.

وتكرم الهيئة 12 شخصية نسائية متميزة على مستوى المحافظات، و12 مبدعة من مبدعات الهيئة والأقاليم الثقافية، و8 أمهات اعتباريات، إلى جانب تكريم 30 أما مثالية.

تنفذ الاحتفالية الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي ورئيس اللجنة التنفيذية لاختيار الشخصيات المكرمة، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة العليا، وتشهد الاحتفالية حضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية، في إطار الاهتمام بتقدير النماذج النسائية ودعم دور المرأة في المجتمع.

كما يتخلل فعاليات الاحتفالية عرض فني لإحدى فرق قصور الثقافة، تقدم خلاله فقرات فنية تعكس روح الاحتفاء والإبداع.