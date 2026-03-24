لحظة وصول جثمان المخرج أحمد عاطف درة لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل قبل قليل جثمان الكاتب والمخرج أحمد عاطف درة للصلاة عليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



وحضر صلاة الجنازة عدد من زملاء الراحل من الصحفيين والنقاد، كما أصدرت نقابة السينمائيين بيانا صحافيا لنعي الفقيد.



جاء في بيان النقابة:

تنعي نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة المخرج والناقد أحمد عاطف ، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء ، وقد عبر نقيب السينمائيين عن بالغ حزنه على رحيل أحد أبناء المهنة والعمل الصحفي وكتب رثاءا قال فيه :

ببالغ الحزن والأسى، تنعى النقابة واحدًا من أبنائها المخلصين، الذي قدّم مسيرة مهنية وصحفية حافلة بالعطاء، امتدت على مدار سنوات العمر، كانت رحلة مليئة بالإرادة والعرق والجهد، تُوِّجت بنجاحات وتميز.





الدكتور أحمد عاطف درة هو مخرج وناقد سينمائي وله العديد من المؤلفات تتنوع بين كتب ورواية.

وأنتج درة عددا من الأفلام والمسلسلات حصلت على نحو 38 جائزة محلية ودولية، فضلا عن إخراجه عددا من الأفلام التسجيلية مثل: "مدد مدد" و"سبارس" و"آلة الزمن"، وعمل مخرجا منفذا لأفلام تسجيلية عالمية، كما أخرج فيلم “عمر 2000” و “الغابة”.