غلق وتشميع كافيهات مخالفة بأرض اللواء وقطع المرافق عنها
طوارئ بالمحافظات.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة "سيول الأربعاء والخميس"
الأربعاء والخميس | توجيهات عاجلة في التنمية المحلية بسبب اضطراب الطقس
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

رفقة أصدقائها.. جيهان الشماشرجي تنشر صورا جديدة

باسنتي ناجي

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي،صورة جديدة لها عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام من أحدث ظهور .

وظهرت جيهان في الصورة  ضمن سهرة مع عدد من أصدقائها برفقة الفنان محمد عطية، وعدد من الأصدقاء.

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن عقوبة السرقة في القانون المصري، وذلك عقب نظر المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي و3 متهمين آخرين في قضية سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة، الخميس المقبل الموافق 26 مارس 2026.

وتفتح هذه الواقعة الباب أمام تسليط الضوء على العقوبات القانونية المقررة لجريمة السرقة، والظروف التي تشدد العقوبة وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات.

حدد قانون العقوبات عقوبة السرقة وفقًا لظروف ارتكاب الجريمة، حيث نصت المادة 318 على أن:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من ارتكب سرقة لم تقترن بأي ظرف من الظروف المشددة.

وفي حال توافر أحد الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة 317:

تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى 3 سنوات.

كما أجاز القانون في حالة العود تشديد العقوبة، من خلال:

وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات.

وأكد القانون أن:

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون واجب النفاذ فورًا، حتى مع الطعن عليه بالاستئناف.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وتشدد العقوبة إذا ارتكبت السرقة في أي من الحالات الآتية:

إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في دور العبادة.

إذا تمت السرقة في مكان محاط بسور أو حائط، أو عن طريق الكسر من الخارج أو التسور أو استخدام مفاتيح مصطنعة.

إذا ارتكبت السرقة بكسر الأختام الرسمية.

إذا وقعت ليلًا.

إذا تمت من شخصين فأكثر.

إذا ارتكبها خدم أو مستخدمون أو صناع إضرارًا بمخدوميهم أو في أماكن عملهم.

إذا وقعت من المكلفين بنقل الأشياء حال تسليمها لهم بحكم عملهم.

إذا ارتكبت أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

وتظل تكييف الواقعة وتحديد الوصف القانوني من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقًا لملابسات كل حالة على حدة.

جيهان الشماشرجي الاهلي الزمالك

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

"اقتصاد الابتكار والتحول إلى رائد أعمال".. ندوة بـ مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة العاصمة

جامعة العاصمة تحتضن مؤتمر المعهد القومي للملكية الفكرية

تحرك في جامعة عين شمس بعد دراسة الحكومة العمل أون لاين | ماذا عن المحاضرات

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

