تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية

شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورًا قضائيًا جديدًا، بعد أن استمعت المحكمة العسكرية في بيروت، اليوم، إلى إفادة أحد مرافقيه بصفته شاهدًا في الملف المرتبط بأحداث عبرا.



وقررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى 26 مايو 2026، لإتاحة الوقت للنظر في الطلبات القانونية المقدّمة من هيئة الدفاع، برئاسة المحامية أماتا مبارك.



ويأتي هذا القرار في ظل استمرار توقيف شاكر على ذمة التحقيق، بعد رفض جميع طلبات إخلاء السبيل التي تقدّم بها خلال الجلسات السابقة.



وفي سياق آخر، يترقّب شاكر جلسة أخرى وُصفت بالمفصلية أمام محكمة الجنايات في بيروت، والمقرر عقدها في 24 أبريل المقبل، حيث من المنتظر الاستماع إلى المرافعات الختامية في قضية محاولة قتل هلال حمود، المرتبطة بأحداث صيدا عام 2013، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في هذا الملف.



وتُعد هذه التطورات جزءًا من مسار قضائي معقد يواجهه الفنان اللبناني، في ظل تشعّب القضايا المرتبطة بالأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة صيدا قبل أكثر من عقد.