غلق وتشميع كافيهات مخالفة بأرض اللواء وقطع المرافق عنها

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات بأحياء الوراق والعمرانية والعجوزة وذلك من خلال شاشات المتابعة التي ترصد على مدار الساعة أعمال الأجهزة التنفيذية ومعدلات الأداء الميداني داخل الشوارع والمحاور الرئيسية.

تابع المحافظ حملات غلق وتشميع عدد من الكافيهات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة موجّهًا بقطع المرافق عنها بالتعاون مع شرطة المرافق ورفع كافة الكراسي والإشغالات والتعديات، ومصادرتها.

وفي السياق ذاته رصد المحافظ عدد من حالات البناء المخالف بحي الوراق موجها بإعداد تقرير مفصل بتلك الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الهندسية.

كما تابع المحافظ أعمال رفع المخلفات وتحسين كفاءة النظافة بنفق العشاروة بحي العمرانية مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية لحالة النظافة وعدم السماح بوجود اي تجمعات للمخلفات.