وزارة الدفاع الإماراتية: استشهاد متعاقد مدني في اعتداء صاروخي إيراني على البحرين

نعت وزارة الدفاع الإماراتية أحد المتعاقدين المدنيين التابعين للقوات المسلحة، من الجنسية المغربية، الذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف المملكة.

وأكد البيان أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية، مشيرًا إلى أن الوزارة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.

يأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث يمثل مضيق هرمز والنقاط الاستراتيجية في المنطقة محور اهتمام دول الخليج والدفاعات الإماراتية لضمان حماية مواطنيها والمنشآت الحيوية.