قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين
عباس شراقي لـ صدى البلد: شمال مصر على موعد مع أمطار وبرودة غير معتادة
لغز تحت التلال.. نفق غامض يغلق بأحجار عملاقة تحير العلماء
الاحتلال يضع قيودًا على الإمدادات بغزة.. تُنذر بكارثة صحية
البترول: الكشف الجديد للغاز في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم مكعب يوميا
موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا .. تحذيرات من رياح شديدة وثلوج
رابطة الأندية تقرر إجراء تعديلات في جدول الدوري المصري
مخلفات حول السور من الخارج.. تفاصيل حريق سوق الجملة
بعد تحذيرات الطقس خلال الساعات المقبلة.. نصائح هامة لقائدى المركبات
قبل الإعلان عنه| هل يصل الحد الأدنى للأجور لـ 10 آلاف جنيه؟.. قوى عاملة البرلمان تجيب
الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ سياسي كارثي ومخالفة للقانون الدولي
إسقاط 13 طائرة مسيرة في هجوم على قاعدة عسكرية بالعراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
أسماء عبد الحفيظ

قد يبدو البصل مكونًا بسيطًا في المطبخ، لكن المفاجأة أن طريقة تقطيعه وحدها يمكن أن تغيّر طعم الطبق تمامًا، بل وتحدد ما إذا كان سيمنحك نكهة حلوة خفيفة أو طعمًا لاذعًا قويًا. فكيف يحدث ذلك؟

لماذا يؤثر تقطيع البصل على الطعم؟

قالت الشيف رباب العمدة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه عند تقطيع البصل، يتم كسر خلاياه، مما يؤدي إلى إطلاق إنزيمات تتفاعل مع مركبات الكبريت داخله. هذا التفاعل هو المسؤول عن:

الطعم الحاد
الرائحة القوية
الدموع أثناء التقطيع

وكلما زاد تكسير الخلايا، زادت حدة الطعم.

طرق التقطيع وتأثيرها على النكهة


1- التقطيع الطولي مع اتجاه الألياف

يمنح طعمًا أخف وأقل حدة
مناسب للسلطات والأطباق الخفيفة
يحافظ على قوام البصل متماسكًا
2- التقطيع العرضي عكس الألياف

يطلق نكهة أقوى وأكثر حدة
مثالي للطهي والتشويح
يذوب أسرع في الأكل
3- التقطيع الناعم جدًا
يضاعف الطعم اللاذع
مناسب للصلصات القوية
قد يسبب مرارة إذا زاد عن الحد
4- التقطيع إلى شرائح سميكة
يقلل من حدة الطعم
يمنح نكهة حلوة عند الطهي
مثالي للشواء أو الكراملة


هل نوع السكين يفرق؟

نعم! استخدام سكين حاد يقلل من تدمير خلايا البصل، وبالتالي:

  • طعم أقل حدة
  • دموع أقل
  • نكهة أفضل
  • نصائح ذهبية لطعم مثالي
  • لا تفرم البصل أكثر من اللازم
  • استخدم سكينًا حادًا دائمًا
  • إذا أردت طعمًا خفيفًا، قطّعه طوليًا
  • للحصول على نكهة قوية، قطّعه عرضيًا
البصل تقطيع البصل طريقة تقطيع البصل طرق التقطيع وتأثيرها على النكهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يختتم مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها"

نقيب المحامين

31 مارس.. آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر: مد غزة بسلال غذائية ومستلزمات شتوية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 163

بالصور

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: أنتم ضمير الفن الحقيقي| صور

محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد