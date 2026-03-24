قد يبدو البصل مكونًا بسيطًا في المطبخ، لكن المفاجأة أن طريقة تقطيعه وحدها يمكن أن تغيّر طعم الطبق تمامًا، بل وتحدد ما إذا كان سيمنحك نكهة حلوة خفيفة أو طعمًا لاذعًا قويًا. فكيف يحدث ذلك؟

لماذا يؤثر تقطيع البصل على الطعم؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

قالت الشيف رباب العمدة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه عند تقطيع البصل، يتم كسر خلاياه، مما يؤدي إلى إطلاق إنزيمات تتفاعل مع مركبات الكبريت داخله. هذا التفاعل هو المسؤول عن:

الطعم الحاد

الرائحة القوية

الدموع أثناء التقطيع

وكلما زاد تكسير الخلايا، زادت حدة الطعم.

طرق التقطيع وتأثيرها على النكهة



1- التقطيع الطولي مع اتجاه الألياف

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون



يمنح طعمًا أخف وأقل حدة

مناسب للسلطات والأطباق الخفيفة

يحافظ على قوام البصل متماسكًا

2- التقطيع العرضي عكس الألياف

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون



يطلق نكهة أقوى وأكثر حدة

مثالي للطهي والتشويح

يذوب أسرع في الأكل

3- التقطيع الناعم جدًا

يضاعف الطعم اللاذع

مناسب للصلصات القوية

قد يسبب مرارة إذا زاد عن الحد

4- التقطيع إلى شرائح سميكة

يقلل من حدة الطعم

يمنح نكهة حلوة عند الطهي

مثالي للشواء أو الكراملة



هل نوع السكين يفرق؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

نعم! استخدام سكين حاد يقلل من تدمير خلايا البصل، وبالتالي: