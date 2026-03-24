عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

قدمت خبيرة التجميل نرمين سعد ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أفضل طريقة طبيعية ومنزلية للحصول على حواجب كثيفة وقوية، ورموش طويلة خلال 7 أيام باستخدام القرنفل.
وصفة القرنفل للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام..
الوصفة:
• 5 حبات من القرنفل
• ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع (أو زيت الزيتون البكر الممتاز)
• كبسولة واحدة من فيتامين E (اختياري، لتعزيز التأثير)
طريقة التحضير:
1. ضع حبات القرنفل في مقلاة صغيرة وحرّصها قليلاً لمدة دقيقة إلى دقيقتين.
2. أضفها إلى زيت الخروع (أو زيت الزيتون) وسخّنها على نار هادئة جداً لمدة 3 إلى 5 دقائق.
3. ارفعها عن النار، واتركها تبرد ثم صفِّ الزيت.
4. إذا رغبت، أضف محتوى كبسولة فيتامين E وامزج جيداً.
5. احفظ الخليط في زجاجة نظيفة مع غطاء.
طريقة الاستخدام:
• ضع الزيت باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة أو عود قطن على الحواجب والرموش قبل النوم.
• اتركه طوال الليل واغسله في اليوم التالي.
• استخدمه بانتظام لمدة 7 أيام وستلاحظ حواجب أقوى ورموشاً أطول وأكثر كثافة.